الصفدي: تثبيت الاستقرار في سوريا متطلب أساسي لتكريس هزيمة داعش

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ أن "الأردن سيبقى في مقدمة الجهود الدولية المستهدفة هزيمة ​تنظيم داعش​ عسكرياً وأمنياً وفكرياً".

وفي مداخلة بالاجتماع الوزاري لدول "​التحالف الدولي​" للقضاء على تنظيم داعش، لفت الى أن "هزيمة ​الإرهاب​ فكرياً يتطلب تفنيد سرديته، ويستوجب أيضاً حل جذور التوتر التي تولد القهر واليأس والظلم والتي يوظفها الاٍرهاب لنشر ظلاميته، وفي مقدمها الصراع الفلسطيني "الاسرائيلي"، إضافة إلى الأزمات في ​سوريا​ و​اليمن​ و​ليبيا​ وغيرها.

كما شدد الصفدي على "أهمية تكاتف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وتثبيت الاستقرار فيها"، مشيرا إلى أن "تثبيت الاستقرار متطلب أساسي لتكريس هزيمة داعش".