كشف دبلوماسيون "لوكالة الصحافة الفرنسية" أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أعربوا عن أسفهم لقرار اسرائيل إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية في نهاية كانون الثاني. وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.
في المقابل أكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا) وكذلك روسيا والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الامن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.