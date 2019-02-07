مجلس الامن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في الخليل

كشف دبلوماسيون "لوكالة الصحافة الفرنسية" أن الدول الأعضاء في ​مجلس الأمن الدولي​ باستثناء ​الولايات المتحدة​ أعربوا عن أسفهم لقرار ​اسرائيل​ إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في ​مدينة الخليل​ ب​الضفة الغربية​ في نهاية كانون الثاني. وخلال اجتماع مغلق، تناولت ​واشنطن​ المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.

في المقابل أكدت ​الكويت​ و​اندونيسيا​، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (​بلجيكا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​) وكذلك ​روسيا​ والصين.