الهيئة العامة للاستعلامات تقيم مركزا صحفيا بأديس أبابا لتغطية القمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (أ ش أ): قال خالد عفيفى المستشار الإعلامى بسفارة مصر بأديس أبابا إن الهيئة العامة للاستعلامات أقامت مركزا صحفيا بمقر السفارة لتسهيل مهام الصحفيين الذين يقومون بتغطية فعاليات القمة الأفريقية. وأضاف عفيفى - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن المركز تم تزويده بكافة الأجهزة ووسائل الاتصال والمواد الإعلامية والمطبوعات لتقديم كافة التسهيلات للصحفيين خلال تغطيتهم لاجتماعات القمة التى تعقد يومى الأحد والاثنين القادمين وتسلم مصر رئاسة الاتحاد. وأوضح أن هناك ٦٦ صحفيا وإعلاميا من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية تم اعتمادهم ، ويتواصل توافدهم على العاصمة الإثيوبية لتغطية فعاليات تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى ، وأشار غلي أن المكتب الإعلامي بالسفارة استعد مبكرا لهذا الحدث الهام منذ أول يناير الماضي لتوفير الإفراجات الجمركية عن المعدات.

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