العثور على مئات المهاجرين من بنجلاديش يتضورون جوعاً في إندونيسيا

عثرت السلطات الإندونيسية على 252 شخصاً على الأقل "يتضورون جوعاً" ويعرفون أنفسهم بأنهم من بنجلاديش، يتكدسون في ظروف صعبة داخل محلين تجاريين في إقليم سومطرة الشمالية.

وقال مسؤول الهجرة في شمال سومطرة، أيكون سيريجار، اليوم الخميس إن المهاجرين "كانوا يتضورون جوعاً وفي حالة من الهياج" عندما تم العثور عليهم في عاصمة الإقليم "ميدان" أمس الأربعاء.

ولم يتضح ما إذا كان المهاجرون أتوا إلى إندونيسيا بشكل شرعي أو غير ذلك، إلا أنهم أبلغوا السلطات بأنهم يبحثون عن عمل في ماليزيا.

وقال سيريجار إنه لم تتضح المدة التي قضوها داخل المحلين.

وأضاف في تصريح للوكالة: "ربما أتوا بشكل شرعي على متن قارب وينتظرون نقلهم إلى ماليزيا، ما زلنا ننظر في وثائق سفرهم".

ونقل المهاجرون إلى مركز لاحتجاز المهاجرين في ميدان.

وفي السنوات الأخيرة، تقطعت السبل بقوارب تحمل أفراداً من عرقية الروهينجا المضطهدة في ميانمار، في سومطرة أثناء بحثهم عن بلد ثالث.

ومنذ اندلاع العنف في ولاية راخين بميانمار عام 2012 ، غادر عشرات الآلاف من الروهينجا البلاد عن طريق القوارب.

وفر مئات الآلاف عبر الحدود في الأشهر الـ 18 الأخيرة إلى بنجلاديش ، حيث يحتجزون في مخيمات.