بعد ضطبه متلبسا بالسرقة بالدار البيضاء.. شخص من ذوي السوابق يصيب شرطيا بالسكين على مستوى العنق

تمكنت عناصر الأمن الوطني في منطقة عين الشق، في مدينة الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة من داخل إحدى الفيلات السكنية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، خلال إخضاع المشتبه فيهما لعملية الجس الوقائي تمهيدا لإيداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، عمد أحدهما إلى إشهار سكين قابل للطي، كان يخفيه تحت ملابسه الداخلية، ووجه طعنة إلى ضابط الأمن، المكلف بعملية الجس، والحراسة على مستوى عنقه، متسببا له في جروح متفاوتة الخطورة، كما تعمد تعريض نفسه إلى إيذاء عمدي على مستوى الفخذ، واليد، والبطن.

وحسب البلاغ، فإن الشرطي الضحية، وكذا المشتبه فيه المصاب، نقلا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، والعلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيهما، وكذا تحديد ظروف، وملابسات إقدام أحدهما على تعريض نفسه لإيذاء عمدي، مصحوب باعتداء جسدي على الشرطي، أثناء مزاولته لمهامه.