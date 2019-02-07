هل حاولت إيران إطلاق قمر اصطناعي مجددا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشير صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "DigitalGlobe"، الليلة الفائتة، إلى إمكانية أن إيران أجرت محاولة ثانية لإطلاق قمر اصطناعي من ميناء "الإمام الخميني" الفضائي.

وبحسب "أسوشيتدس برس" التي نشرت الصور بدورها، فإن هذه الصور، التي التقطت يوم أمس ويوم الثلاثاء، تظهر القمر الاصطناعي في الميناء الفضائي الثلاثاء، ويختفي في يوم الأربعاء تاركا آثار احتراق في المكان.

وحتى اللحظة، لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أية تعقيبات على ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد حذر، الشهر الماضي، من أن إيران تنوي في الشهور القريبة إطلاق أقمار اصطناعية.

وادعى في حينه أن إطلاق الأقمار الاصطناعية يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يمنع إيران من أجراء تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن الصاروخ الناقل للقمر الاصطناعي "بيام" قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى المرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر "بيام" في مداره.