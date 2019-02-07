بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.. أفغانستان تحظر استيراد الدجاج من إيران

أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية الأفغانية الأربعاء أنها حظرت استيراد الدواجن والبيض من إيران لتجنب تفشي فيروس "H5N8" أحد سلالات فيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية إن الحظر جاء تماشيا مع ما ورد من معلومات من إيران والمنظمات الصحية الدولية المعنية بقطاع الثروة الحيوانية.

وحث وزير الزراعة الأفغاني ناصر أحمد دوراني المواطنين على تجنب استهلاك الدجاج المستورد من إيران إلى أن يتم الإعلان عن مستجدات.

وكان مسئولو الثروة الحيوانية في إيران قد أعلنوا في ديسمبر الماضي عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس H5N8 شمال البلاد وأكدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تلك التقارير.

ودخل فيروس H5N8 إلى أفغانستان العام الماضي عن طريق الطيور المهاجرة، وسارعت وزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد إلى اتخاذ الإجراءات التي أدت إلى السيطرة عليه في الوقت المناسب.