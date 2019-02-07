منظمة دولية تكشف متاجرة الحوثيين بأعضاء بشرية لليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة واضحة لجريمة الميليشيات الحوثية في زراعة الألغام باليمن، وتجريم ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذا الضغط على الميليشيات لوقف زراعتها بشكل عشوائي في المناطق المدنية ودعم جهود الحكومة في نزعها وتوعية المدنيين بمخاطرها.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر: إن التقرير الصادر عن مشروع برنامج ACLED الدولي، أماط اللثام من جديد عن جرائم القتل اليومي التي تنفذها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في ظل تقديرات تشير إلى زراعتهم أكثر من مليون لغم أرضي بشكل عشوائي في انتهاك لمبادئ التمييز، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وأشار الوزير الإرياني بقوله تحصد ألغام الموت الحوثية في البر والبحر المزيد من المدنيين الأبرياء وتتركهم بين قتلى وجرحى بأطراف مبتورة في المناطق المحررة ومناطق المواجهات، في ظل استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه المأساة الإنسانية في اليمن التي صنفها تقرير دولي بأنها أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية.

من جهة أخرى أغلقت ميليشيات الحوثي مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعد بنشرها فضائح وجرائم ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بحق الشعب اليمني، وكانت المنظمة نشرت تقارير تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، وأكد رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل أن ميليشيات الحوثي شرعت بملاحقة كل العاملين بالمنظمة بسبب ما أثارته أخيرا من جرائم حوثية، وأكد أن بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية، وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريرا تضمن إدانة لميليشيات الحوثي بسبب استغلالها للجرحى والمصابين في المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها، وأضافت المنظمة في بيان صحفي أنها وثقت عددا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكا سافرا للإنسانية، مضيفة أن ممثلين عنها التقوا مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة، وأن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إذ تتحفظ على أسماء الضحايا وأسماء شبكة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار، فإنها تدين هذه الانتهاكات المروعة وتطالب بتحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة والعمل على إيقاف هذا التوحش والإجرام بحق الجرحى الذين يفترض أن يلاقوا عناية صحية وفق المبادئ والأخلاق الطبية والإنسانية والمواثيق والأعراف الإنسانية.

وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم الشيطانية، في وقت حذرت سلطة الأمر الواقع من التمادي في ارتكاب الجرائم وحماية مرتكبيها.

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