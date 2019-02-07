واشنطن مستعدّة لإعفاء العسكريين الفنزويليين من العقوبات إذا دعموا غوايدو

اسماء السيد - واشنطن: أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء، أنّ لدى الولايات المتّحدة استعدادًا لتُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريّين الفنزويليّين الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة لفنزويلا.

كتب بولتون على تويتر "الولايات المتّحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أيّ مسؤول عسكري فنزويلي كبير يُدافع عن الديموقراطيّة ويعترف بالحكومة الدستوريّة للرئيس خوان غوايدو".

وحذّر بولتون من أنّه "في حال العكس، سيتمّ إغلاق دائرتهم الماليّة الدوليّة بالكامل"، حاضًّا العسكريّين في كاراكاس على اتّخاذ "الخيار الصحيح!".

ضاعف غوايدو، الذي اعترفت به "رئيسًا انتقاليًّا" أربعون دولة، الأربعاء، جهوده للحصول على دعم الاتّحاد الأوروبّي وإدخال المساعدة الإنسانيّة الأميركيّة إلى فنزويلا.

