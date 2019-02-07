علوش: علينا انتظار الاداء الحكومي لناحية الاصلاحات الطموحة المذكورة بالبيان الوزاري

رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، ​مصطفى علوش​ ان "بالنسبة لـ (سيدر 1 ) والاصلاحات المرتبطة به، كان يجب ان يتضمن ​البيان الوزاري​ هذه التفاصيل كي لا نختلف عليها لاحقا،" مشيرا في حديث اذاعي الى "ان بالنسبة للبنود المتعلقة بالمقاومة فقد تخطاها الزمن بفعل التطورات في المنطقة ولا معنى لها لان ​حزب الله​ لا يقاوم اسرائيل حاليا، وهو متورط في مشروع آخر في المنطقة،" مؤكدا ان "علينا ان ننتظر الاداء الحكومي وبخاصة لناحية الاصلاحات الطموحة المذكورة في البيان الوزاري."

ولفت علوش الى ان "كلام الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ هو مكابري لان ​ايران​ اليوم بحاجة لمن يدافع عنها ولا يمكنها تقوية ​الجيش اللبناني​، بتزويده بالسلاح، في حين ان اذا قررت الحكومة اللبنانية تغيير علاقاتها الاستراتيجية مع بعض الدول في المنطق،ة فعلى الافرقاء السياسيين الاتفاق على ذلك في ​مجلس الوزراء​".