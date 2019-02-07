الاخبار: اتفاق بين "البلمند" ومطرانية بيروت حول مبنى كلية الطب

اشارت "الاخبار" الى ان اللقاءات تتواصل بين متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، والوزير السابق طارق متري من جهة، ورئيس جامعة البلمند الطبيب الياس الورّاق من جهة أخرى، بغية إيجاد حلّ لمبنى كلية الطب التابع لجامعة البلمند في بيروت، الذي تعود ملكيته إلى مطرانية بيروت، وينتهي عقد إيجاره هذا العام.
وبعد أن كانت مطرانية بيروت قد أبلغت الوراق نيتها استرجاع المبنى، تُرجّح المعلومات أن يتوصل الفريقان إلى اتفاق، تبقى على أثره "البلمند" في بيروت. ومن ناحية أخرى، وبعد أن كان مقربون من عوده يعملون على ترويج وجود اعتراض على توزير فيوليت خيرالله الصفدي، لاعتبارهم أنها لا تُمثل الطائفة الأرثوذكسية، كان لافتاً استقبال البطريرك يوحنا يازجي الصفدي أول من أمس في البلمند.
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