انتشال جثة من داخل حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

تمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال جثة من داخل حطام الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي وتحطمت في بحر المانش في الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي.

وقال محققون، في حوادث الطيران، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن الجثة التي تم انتشالها لم يتم تحديد هويتها بعد ولم تعرف ما إذا كانت تعود إلى اللاعب إيميليانو سالا أم إلى قائد الطائرة ديفيد ابوتسون.

واستخدمت فرق الإنقاذ مركبات عملت في "ظروف صعبة" لسحب جسم الطائرة المحطم من الماء، بحسب ما أفاد المسؤولون في فرع التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا.

ومن جهته، قال متحدث باسم فريق التحقيق بالحادثة إن الجثة التي تم العثور عليها نقلت إلى الطب الشرعي في إحدى مستشفيات جزيرة بورتلاند جنوبي إنجلترا.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت غربي فرنسا إلى مدينة كارديف في بريطانيا للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وأعاق الطقس السيئ الجهود المبذولة لاستعادة الطائرة، التي لا تزال على عمق تحت 67 مترا تحت الماء، وعلى بعد 21 ميلا قبالة ساحل غيرنسي في القناة الإنجليزية.

وعثر فريق الإنقاذ على حطام الطائرة الأحد الماضي، بعد حملة تمويل جماعي لمواصلة البحث عنها، عقب وقف عمليات البحث الرسمية وفقدان الأمل في العثور على الطائرة في 24 يناير الماضي.