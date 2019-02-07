سر "الطفل النائم" بجوار ميلانيا أثناء خطاب ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أظهرت صور طفلا يغط في نوم عميق، خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس الأميركي، حسب موقع "سكاي نيوز".

والتقطت عدسات المصورين الطفل جوشوا ترامب (11 عاما) نائما، وقد أسند رأسه إلى ظهر الكرسي، خلال خطاب ترامب عن حالة الاتحاد الذي استمر نحو ساعة و20 دقيقة.

وكان جوشوا، وهو من ولاية ديلاوير، أحد ضيوف السيدة الأولى ميلانيا وزوجها ترامب من أجل حضور خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس الأميركي، بالإضافة إلى غريس إلين (10 أعوام).

وذاع صيت الطفل جوشوا بعد إعلان والديه عن ىتعرضه للتنمر والتخويف في المدرسة بسبب اسمه الأخير (ترامب)، على الرغم من أنه لا يمت بأي صلة قرابة للرئيس الأميركي.

وقال والد الطفل بوبي بيرتو لوسائل إعلام أميركية في وقت سابق، إن ابنه بدأ يتعرض للمضايقات من زملائه مع تولي الرئيس ترامب منصبه قبل أكثر من عامين.

أما الطفلة جريس، التي تظهر في الصور إلى جانب جوشوا، فقد تعافت مؤخرا من مرض السرطان، ونالت حيزا من خطاب ترامب في معرض حديثه عن التقدم الذي تحرزه إدارته في المجال الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن الطفل جوشوا، يحمل لقب عائلة أمه، ميجان ترامب، التي قالت إن تلاميذ المدرسة كانوا يصفونه بـ"الأحمق" بسبب اسمه الأخير.