مصطفى الفقي: الدستور ليس صنمًا لنعبده وتعديله ليس بالأمر الخطير

كتبت - سحر عزام:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدستور ليس صنمًا لنعبده، ودستور 2014 جرت كتابته في مرحلة معينة، وإن تعديله ليس بالأمر الخطير.

وأضاف الفقي، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن إدخال تعديلات على الدستور أمر مستحب لو اجتمع رأي الأمة على ذلك، وأن مقاطعة استفتاء الدستور ليس أسلوبًا سياسيًّا، وعلى المواطنين المشاركة والتصويت بنعم أو لا.