بالفيديو والصور.. انفجار في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
وقع انفجار هائل في خط للغاز في حي ريتشموند بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "إن بي سي" أن الحريق الهائل دمر خمسة مبان، قبل إغلاق مصدر تدفق الغاز، وذلك بعد أكثر من ساعتين مرت على الحادث، الذي لم يسفر عن سقوط مصابين.
وبدأ الانفجار في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، وانتشر سريعًا إلى المباني الخمسة القريبة، بينما أخلت السلطات المحلية مباني أخرى قريبة، وجرى تغيير مسار السيارات بمحيط موقع الحادث.
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