أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة في الحوامدية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالحوامدية.

تنعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام يحيى يماني وجابر السعيد.

المتهمون في القضية؛ سيد عثمان، عماد عبد المقصود، محروس عبد المقصود، عبد المقصود عماد، حمادة سيد، حداد رضا، ناهد شريف، سناء محمد، نسمة محمد، نورا عبد العزيز، مشهور عصام، أحمد عصام، على يحيى، أحمد سمير، هشام محمد، عصام أحمد، عبد الحميد كمال، غادة على، هناء أحمد، أسماء محمد.

واتهمت النيابة للمتهمين؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض، وحيازة أسلحة نارية "مششخنة" وغير "مششخنة"، وأسلحة بيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.