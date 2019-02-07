لماذا امتنعت عن غسل شعرها 20 عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا يستطيع معظم الناس البقاء لمدة أسبوع واحد دون أن يغسلوا شعرهم، لكن هذه الفتاة البريطانية لم تغسل شعرها منذ أكثر من عشرين عامًا بهدف الحفاظ على طول شعرها وصحته، بحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي.

وبدأت فرانكي كلوني، البالغة من العمر 32 عامًا، وهي فنانة من مدينة برايتون البريطانية، بتنمية شعرها الطويل منذ عمر السادسة. ولدى بلوغها سن الثالثة عشرة، وصل شعر الفتاة إلى خصرها.

كانت فرانكي تكره غسل شعرها لأن العملية تأخذ وقتًا طويلًا بين غسله بالشامبو والبلسم وشطفه بالماء ومن ثم تجفيفه، لذا فقد اقترحت صديقة أمها عليها أن تتوقف عن غسله، وراقت لها الفكرة وبدأت بتنفيذها على الفور.

في الأشهر القليلة الأولى أصبح شعر فرانكي دهنيًا للغاية وعانت من حكة في فروة رأسها، ولكن هذه المشكلة اختفت في النهاية واستمرت على هذا الحال حتى يومنا هذا.

وعلقت فرانكي على تجربتها قائلة: "في البداية كان الأمر صعبًا للغاية، إذ عانيت من حكة شديدة في رأسي وأصبح شعري دهنيًا بشكل لا يصدق، ولكن بعد مضي أشهر قليلة عاد إلى حالته الطبيعية. لا أستخدم أي منتجات للعناية بشعري، وكل ما أفعله هو تمشيطه كل يوم".

يذكر بأن شعر فرانكي وصل إلى ذروة طوله في الثامنة عشرة من عمرها حيث وصل إلى أخمص قدميها، وباتت تُعرف باسم رابونزيل كناية عن شعر الدمية الشهيرة، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.