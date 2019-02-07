حزب العمال البريطاني يعرض دعم خطة ماي بشأن "بريكست" بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

عرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، دعم الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذا وافقت على تغيير "خطوطها الحمراء التفاوضية" بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي.

وفي رسالة إلى ماي، أمس الأربعاء، حدد كوربين خمسة بنود ملزمة قانونيا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه ، بما في ذلك إنشاء "اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة".

وكتب كوربين: " نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا".

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".

كما طالب كوربين ، الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير، بـ "انحياز وثيق مع السوق الموحدة".

ولايزال المشرعون البريطانيون في طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، خاصة بسبب بند "شبكة الأمان" في اتفاق الانسحاب، من أجل إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على اتفاق تجاري على المدى البعيد.