واشنطن تنقل عشرات الجنود إلى حدودها مع المكسيك بعد وصول موجة جديدة من المهاجرين إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أمس الأربعاء، أنها بصدد نقل نحو 250 جنديا من ولاية أريزونا إلى معبر حدودي في تكساس بعد وصول عدد كبير من المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى شمال المكسيك.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه سيتم إرسال الجنود إلى "إيجل باس" في تكساس بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي.

وذكرت الوزارة أن هذا العدد من الجنود سيساعد موظفي الجمارك وحماية الحدود في المسائل اللوجستية.

وعززت الولايات المتحدة عدد قواتها العسكرية مؤخرا على الحدود الجنوبية الغربية تحسبا لقدوم قوافل مهاجرين عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأحد الماضي أنها سترسل 3750عسكريا إلى المنطقة لدعم قوات حماية الحدود.