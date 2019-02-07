ترامب: التحالف نجح فى القضاء على داعش بالعراق وسوريا وقتل الكثير من قياداته

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن التحالف الدولى نجح فى القضاء على "داعش" فى العراق وسوريا وقتل الكثير من قياداته.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، مساء الأربعاء، عن الرئيس ترامب خلال كلمة فى ختام مؤتمر التحالف الدولى ضد داعش قوله إن أعضاء التحالف متحدون ضد هذا التنظيم البغيض، مشيرا إلى أنه سيعلن فى غضون أسبوع تحرير 100 بالمائة من الأراضى التى كان قد احتلها داعش.

وأضاف : "سنواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة"، لافتا إلى أن "بقايا داعش قد تكون خطيرة ويجب الحذر منها"، وشدد ترامب على أن القتال ضد الإرهاب نضال مشترك "يجب أن نقوم به سويا".