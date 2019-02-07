محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأربعاء، من إلقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، ومناقشة قادة العالم في مؤتمر التحالف الدولي، كيفية القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد.. ومؤتمر التحالف يكشف موعد نهاية داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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