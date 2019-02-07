محكمة برازيلية تصدر حكما ثانيا بالسجن بحق دا سيلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن محكمة أصدرت حكما ثانيا بالسجن بحق الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الأربعاء، في قضية فساد.

وأصدرت القاضية جابريلا هاردت حكما بالسجن لمدة 12 عاما و11شهرا بحق دا سيلفا بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وقال دفاع دا سيلفا إنه سيستأنف الحكم.

وصدر حكم بالسجن نفس المدة تقريبا بتهم مماثلة بحق الرئيس البرازيلي الأسبق، البالغ من العمر 73 عاما.

ومنعه هذا من خوض الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أكتوبر، والتي كان من المتوقع أن يفوز فيها.

وأدين دا سيلفا في تهم تتعلق بالفساد إذ رأت المحكمة أنه قَبِلَ من شركة بناء تجديد شقة فارهة له مقابل الحصول على امتيازات في مناقصات عامة من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".