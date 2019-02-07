اقتراح جديد يقلل فواتير الطاقة في أستراليا ٤٤٠ دولارا سنويا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - سيكون بإمكان العائلات الأسترالية توفير حوالي ٤٤٠ دولارا في فواتير الطاقة السنوية تحت مظلة سعر قومي موحد تفرضه هيئة رقابية وفقا لدراسة جديدة نشرت الإثنين.

بيد أن هؤلاء الساعين للحصول على عروض مخفضة قد يجدون صعوبة في تأمين ذلك إذا تم فرض سعر موحد.

وكشف تقرير المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية كيف يستطيع الاقتراح الحكومي بوضع سعر كهرباء موحد تقليص أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ إلى ٤٠٪.

كوني لينيبرج، المدير التنفيذي لمنظمة "براذرهود أوف إس تي لورانس" الذي شارك في إعداد الدراسة قال: "يظهر تحليلنا أن وضع سعر كهرباء عادل عن طريق جهة إشرافية من شأنه أن يقلص فواتير الطاقة مئات الدولارات سنويا لهؤلاء الذين يعانون من عروض سيئة.

وقالت المفوضية الأسترالية للطاقة إن متوسط فاتورة الطاقة السنوية في نيو ساوث ويلز يبلغ نحو ١٢٩٥ دولارا في السنة المالية 2018/19 و١٣٧٥ دولارا في كوينزلاند، و١٠٩٦ دولارا بولاية فيكتوريا.

بيد أن التقرير يتوقع ادخار العائلات ٣٧٨ دولارا سنويا بولاية نيو ساوث ويلز، و٤٣٦ دولارا سنويا في فيكتوريا، و٣٠٦ دولارا في كوينزلاند إذا تم وضع سعر موحد.