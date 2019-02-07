توقعات الأبراج ليوم February 7, 2019

برج الحمل
مهنياً: يحبك زملاؤك بسبب طيبتك ومحاولاتك مساعدتهم في حل المشاكل التي يواجهونها أثناء العمل، فدائمًا ما يلجأون إليك لطلب مساعدتك
عاطفياً: لا تحب أن تعبّر عن مشاعرك رغم أن كل تصرّفاتك تجاة الشريك تظهر مدى حبك له، حاول ألا تكون متحفظًا في التعبير عما بداخلك فقد يساعدك على الاقتراب أكثر منه
صحياً: قد تصاب بنزلات برد على الرغم من اهتمامك بنفسك وبصحتك، لكن مناعتك الضعيفة تكون السبب في ذلك
برج الثور
مهنياً: أنت لا تقبل النقد في مجال عملك، وترى أنك على صواب دائماً، ويتحول سلوكك إلى هجومي إذا حاول أحد انتقاد رأيك، لكن ذلك سيؤثر في مستقبلك المهني
عاطفياً: تكون حياتك العاطفية في أحسن صورة إذا سمحت للحبيب بأن يكون له دور في ترتيب حياتك ومعاونتك على تنظيمها
صحياً: حاول أن تمضي فترة في الاستجمام والابتعاد عن المجازفات التي تقوم بها على الدوام وتسبب لك مشاكل صحية
برج الجوزاء
مهنياً: اليوم لديك خطط عديدة ومهام إضافية تتطلب وقتًا طويلًا من أجل إنجازها، يساعدك فيها زملاؤك المقربون جداً منك في العمل
عاطفياً: ترفض الدخول فى جدال ينتج منه انفصال مع الشريك، وتنتظر بعض الوقت حتى تتخذ القرارات المصيرية معه
صحياً: تحصل على فرص ذهبية لاتباع نظام حمية مناسب لطبيعة حرق الدهون لديك والتخلص من الوزن الزائد
برج السرطان
مهنياً: تتاح أمامك اليوم فرصة عمل جديدة، فحاول ألا تتسرع في اتخاذ القرار وتهمل في التفكير حتى لا تشعر بالندم
عاطفياً: شريكك قد يختار الانفصال، فحاول أن تتقبل الأمر ولا تسعَ للاستمرار في علاقة تكون نهايتها الفشل، فأنت شخص مخلص تستحق شريكاً مثلك
صحياً: تفقد الكثير من وزنك في غضون أيام، فحاول أن تستمر على النظام الغذائي الذى تتبعه، فهو قوي ويساعدك في الحصول على الوزن المثالي
برج الأسد
مهنياً: تتصرف بفوضى مع العمل وعليك أن تعيد تنظيم خططك، إلا وصلت إلى طريق مسدود وتخيب آمالك
عاطفياً: يرغب الشريك أن يعرف الكثير عنك فلا تنزعج من أسئلته، هذا من حقه لكي يدرك على المدى المنظور كيفية التصرف معك
صحياً: إعتن جدياً بلياقتك واتّبع علاجاً وقائياً من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة
برج العذراء
مهنياً: تتمتع بروح إيجابية اليوم وبالرغبة في العمل الجماعي لإنجاز الكثير من المشاريع الكبيرة والمهمة
عاطفياً: تحتاج إلى التحدث مع الشريك حول بعض الأمور الخاصة بمستقبلكما، ليحدد مدى استمرارك في العلاقة من عدمه
صحياً: . تكون الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها
برج الميزان
مهنياً: فرص جديدة استثنائية ومميزة تتاح لك على الصعيد المهني، إستفد منها لكي تقدم الاقتراحت وتقوم بالمبادرات
عاطفياً: يحمل هذا اليوم تطميناً وشعوراً بالأمان العاطفي والشخصي، وتعبّر عن مشاعرك واهتمامك وتقدم على مبادرات لافتة
صحياً: أكثر من الملابس التي تحميك من البرد وتحول دون إصابتك بالزكام الذي يزعجك وتكون له مضاعفات على وضعك الصحي
برج العقرب
مهنياً: تتمكن من تحقيق تطور في وضعك المهني والمالي يمكّنك من التحرك بحريّة أكبر وحسب رغبتك وإرادتك
عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك العاطفية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك
صحياً: تمر ببعض الأمراض الموسمية نتيجة التعرض للطقس المختلف، عليك بضرورة تناول الأعشاب الطبيعية، لتخفف من ذلك والشفاء في وقت أسرع
برج القوس
مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر والحيطة، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقاً
عاطفياً: تلاحظ هذا اليوم ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فلا تتفاجأ
صحياً: الفاكهة والخضار الملوّنة، والحبوب الكاملة، كلها غنية طبيعياً بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الضرر ولعب دور حيوي لصحة الجسم
برج الجدي
مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى
عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك
صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك
برج الدلو
مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك في السابق
عاطفياً: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة
صحيا:ً عليك اتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر، والعمل على الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، فأنت تقع تحت ضغط كبير
برج الحوت
مهنياً: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك
عاطفياً: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار
صحياً: العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 7, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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