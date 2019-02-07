شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران دولة فاسدة ولن نسمح لها بامتلاك «النووي» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران «دكتاتورية فاسدة»، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بالحصول على السلاح النووي، مضيفًا: إن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا.

وأضاف ترامب في خطابه عن حال الاتحاد، أمام أعضاء الكونجرس: إن واشنطن تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن فرضت أقسى العقوبات على نظام طهران.

» الشرق الأوسط

وبالنسبة للأوضاع في المنطقة، قال ترامب في خطابه: «جنودنا الشجعان يقاتلون الآن في الشرق الأوسط منذ قرابة 19 عامًا، في أفغانستان والعراق ضحى ما يقرب من 7000 من الأبطال الأمريكيين بحياتهم، وأصيب أكثر من 52000 أمريكي بجراح بالغة، لقد أنفقنا أكثر من 7 تريليونات دولار أمريكي في الشرق الأوسط، مضيفًا: عندما كنت مرشحًا لمنصب الرئيس، تعهدت بصوت عال بنهج جديد، فالدول العظمى لا تخوض الحروب التي لا نهاية لها».

» محاربة داعش

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: «عندما توليت السلطة، كان داعش قد سيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في العراق وسوريا، واليوم، قمنا بتحرير كل تلك الأرض تقريبًا من قبضة هؤلاء الوحوش المتعطشة للدماء، والآن نعمل مع حلفائنا لتدمير فلول داعش، لقد حان الوقت لمنح محاربينا الشجعان في سوريا استقبالًا حارًا في البلاد».

» الوضع في أفغانستان

وكشف ترامب في خطبه أن إدارته تجري «محادثات بناءة» مع جماعات في أفغانستان بينها طالبان وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدمًا.

وقال ترامب: «لا نعرف إن كنا سنتوصل لاتفاق، لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لكي نحاول على الأقل السعي من أجل السلام».

وفي ديسمبر أفاد مسؤول أمريكي أن ترامب يعتزم سحب أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان؛ مما أثار القلق إزاء ما إذا كانت قوة أصغر ستتمكن من تنفيذ المهام وإرساء الاستقرار في البلاد.

» كوريا الشمالية

وأشاد ترامب في خطابه بأسلوب جديد في الدبلوماسية يعتمده، ويهدف إلى إنهاء النزاعات الطويلة معلنًا عن قمة ثانية في وقت لاحق هذا الشهر مع كوريا الشمالية.

وألقى ترامب خطابه السنوي أمام الكونجرس بعد أزمة الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، وأشاد بثمار انفتاحه على كوريا الشمالية مستغلًا فرصة خطابه الذي بث للأمة للكشف عن قمته الثانية المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ أون.

وقال ترامب: إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي في 27 و28 فبراير في فيتنام.