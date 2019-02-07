شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط قطري - إخواني لإنشاء دولة متطرفة جنوب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف الجيش الليبي، أمس، عن مخطط قطري - إخواني لإنشاء دولة متطرفة جنوب البلاد ومتاخمة لدول الجوار.

وفي مؤتمر صحفي في بنغازي شرق البلاد، قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العميد أحمد المسماري: إن هناك مخططا لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار، لافتا إلى أن من يقوده هما نظام الدوحة وجماعة «الإخوان» الإرهابية، وأضاف: إن «الإخوان» والميليشيات المسلحة لا تريدان انتخابات.

واتهم المسماري قناة «الجزيرة» القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية، وقال: إن القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة، بدون قتال أو مقاومة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، داعيًا المواطنين إلى الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، وعدم الأخذ بجميع ما يقال فيما وصفه بـ«الإعلام المضاد».

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: إن قائد المعارضة تشادية تيمان ارتيمي يقود العمليات العسكرية جنوب ليبيا بإيعاز من قطر، ولفت إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تحت سيطرة الإرهابيين.