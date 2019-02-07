شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تلتزم بمحاربة الإرهاب رغم انسحابها من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جددت الولايات المتحدة الأربعاء التزامها إلحاق هزيمة «نهائية» بتنظيم «داعش» الإرهابي، سعيا إلى التخفيف من تداعيات انسحابها من سوريا، مع مطالبة حلفائها المجتمعين في واشنطن بالقيام بالمثل.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» بمعية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعلى جدول أعمالهم العديد من المسائل الشائكة أبرزها تجنب بروز التنظيم مجددا وبت مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا.

وأقر بومبيو في مستهل اللقاء بأن «داعش» لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويشمل ذلك المناطق التي لا يسيطر عليها، مضيفا: من مسؤولية جيلنا أن نضع حدا له.

» تغيير تكتيكي

وقال في كلمته: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركتنا، سنواصل خوض المعركة إلى جانبكم، سحب القوات تغيير تكتيكي في الأساس وليس في المهمة، إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة.

ودعا الدول الـ74 وخمس منظمات أعضاء في التحالف إلى أن تؤكد مجددا هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم الذي نفذ في الأعوام الأخيرة اعتداءات دامية في أوروبا انطلاقا من معاقله السابقة، وخصوصا في سوريا.

وأضاف: من الآن وصاعدا لن تكون معركتنا عسكرية في الدرجة الأولى، لأننا ندخل عصر الإرهاب اللامركزي، وعلينا تاليا أن نكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وشدد على أن بلاده ستواصل قيادة المعركة ضد الإرهابيين، ولن تمنح أي فرصة لمن يريدون تدميرها.