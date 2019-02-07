قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه "خلال الأسبوع القادم سنعلن سيطرنا على كامل أراضى تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا". وأضاف ترامب خلال كلمة له منذ قليل: "الجيش الأمريكى وحلفاؤنا وقوات سوريا الديمقراطية حرروا معظم الأراضى التى كان يسيطر عليها تنظيم داعش". وأكد ترامب أنه تم تحييد أكثر من 100 قيادى فى التنظيم، مؤكدًا أنه تم القضاء على عشرات الآلاف من مقاتلى داعش.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحدد موعد استعادة كافة الأراضي من داعش فى سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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