خبير سياسي: هكذا صارت قطر بالترتيب الـ8 لشراء الأسلحة عالميا

كشف الخبير السياسي والاكاديمي عبدالخالق عبدالله ان قطر اصبحت في المرتبة الـ8 عالميا لشراء الأسلحة رغم انها لم تكن بين الـ20 دولة.

وأوضح عبدالله في تغريدة رصدها قطر التي لم تكن ضمن اكبر 20 دولة تشتري الاسلحة في العالم اصبحت ترتيبها اليوم 8 عالميا في شراء الاسلحة وثالث دولة مستوردة للسلاح سنة 2018 ووقعت على صفقات ل 10 سنوات قادم ب 70 مليار $.

وأضاف "ستكون قطر مدججة بطائرات ودبابات وسفن حربية وذخيرة وأسلحة ذكية وغير ذكية وجيش مكون من 25 الف جندي ".

ويكشف الخبر احد التاثيرات التي تخفيها قطر عن اثار المقاطعة التي اعلنت الدول الاربع وهي المملكه العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحده و جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين عام 2017 .

وينمما بينما تقول الدوحة وتدعى انتصارها على المقاطعة، وأن أمورها الاقتصادية تسير بشكل ممتاز ولم تتأثر، إلا أن الأرقام تقول غير ذلك، حيث يقول أحد رجال الأعمال المستثمرين فى الدوحة: "لم يبق لنا أى شئ هناك".

وفي اكتوبر العام الماضي عرضت فضائية سكاى نيوز عربية، تقريرا أكدت فيه أن قطاع السياحة منهار فى قطر، ويتطلب التعافى 3 سنوات على الأقل، كما أن قطاع الطيران يتهاوى، إذ بلغت الخسائر 70 مليون دولار خلال عام، لكن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى من ذلك بكثير، بينما خرجت تقديرات متداولة تقدر حجم الخسائر القطرية الإجمالية جراء المقاطعة بـ500 مليار دولار.

وكان دول المقاطعة وجهت لقطر العديد من الاتهامات ومنها دعمها لجماعات متطرفة عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر تنظيم إرهابي في هذه الدول، وأيضا الحوثيين، [35] مروراً بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج ، و عملها على زعزعة أمن هذه الدول، و تحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين ومصر .