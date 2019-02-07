الجيش الليبي يعلن السيطرة على أكبر حقل نفطي في البلاد

أعلنتت قوات الجيش الليبي الأربعاء أنها "تسلمت" حقل الشرارة، الأكبر في بلاد، من دون قتال، وكشفت عن أن المعركة مع الميليشيات في مدينة درنة تقترب من نهايتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، حيث قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، ا"قواتنا المسلحة تصل إلى الحقل بشكل سليم وتقف مع (مطالب) الموجودين في الحقل"، الذي يقع جنوب غربي البلاد.

وتابع: "دون الحاجة إلى قتال أو الزج بقوات.. نحن نعرف من الموجودون في الحقل (الشرارة). ليبيون بسطاء جدا أوكلت إليهم مهمة حماية هذا الحقل. تم قطع رواتبهم حتى يتم إخراجهم من الحقل وإيجاد بديل من الجماعات الإرهابية، (لكن شباب المنطقة) تمكنوا من السيطرة على الحقل".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: " نحن في دولة مؤسسات وقانون، وكل ليبي سيحظى بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة..".

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في المؤتمر الصحفي جماعة الإخوان و قطر بأنهم يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا. وقال إن الجيش يقاتل الآن جماعة الإخوان ومجموعات إرهابية أخرى في مناطق الجنوب.

واكتشف حقل الشرارة النفطي عام 1980، ويعتبر الأكبر من نوعه في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطات المؤكدة فيه 3 مليارات برميل، في حين تبلغ قوة إنتاجه اليومية 280 ألف برميل، لكن هذا الرقم تعرض إلى الانهيار وصولا إلى مستوى الصفر، مع غرق البلاد في الفوضى عام 2011.

وكان الجيش الليبي قد أطلق في يناير الماضي حملة عسكرية بغية تأمين منشآت النفط في الجنوب، بما في ذلك حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا.

حقل الشرارة

يشار غلى إجمالي الاحتياطيات المؤكدة لحقل الشرارة تبلغ 3 بليون برميل (403×106طن)، والانتاج متمركز حول 300,000 برميل لكل يوم (48,000 م3/ي)

وفي 16 فبراير 2014 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تراجع إنتاج النفط الخام إلى 390 ألف برميل يومياً، بإنخفاض نحو 70.000 برميل عن الأسبوع عن أول فبراير، وذلك بسبب توقف جزئي للإمدادات من حقل الشرارة.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا التراجع إلي استمرار إغلاق أنبوب حقل الشرارة للنفط جزئياً من قبل قبائل الزنتان في منطقة الحمادة الحمراء (400 كم جنوبي العاصمة طرابلس)، احتجاجاً على قرار المؤتمر الوطني العام تجديد ولايته.

وسيطر المسلحون على ثلاثة موانئ نفطية شرق ليبيا منذ أغسطس 2014، مما تسبب في تعطيل حوالي 600 ألف برميل يومياً من طاقة التصدير، وذلك للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي للمنطقة وحصة أكبر من الثروة النفطية.وفي 20 ديسمبر 2016، أكدت شركة النفط الوطنية الليبية أن حقلي الشرارة والفيل قد عادا للانتاج.