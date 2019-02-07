البحرين: السجن 3 و 5 أعوام لمتهمين بالحصول على أموال قطرية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الأربعاء بالسجن 3 و5 أعوام، لمتهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري.

وطبقا لما نقلته صحيفة الأيام البحرينية، اليوم فقد عاقبت المحكمة بالسجن 5 المتهم الأول بعد ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر، وبحوزته أموال حصل عليها من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات البرلمانية.

وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 الف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 أعوام، ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط معه في المطار.

وكانت مملكة البحرين بالاضافة الى السعودية ومصر والإمارات، قطعت في منتصف 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب.