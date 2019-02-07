القاهرة: حبس 48 إخوانيا خططوا لأعمال إرهابية

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس (الأربعاء)، بحبس 48 متهما من كوادر اللجان النوعية لجماعة «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بمحاولة إحياء التنظيم الإرهابي وإثارة الفوضى. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكوين تنظيم إرهابي مسلح. ونظرت المحكمة العسكرية أمس ثاني جلسات محاكمة المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية، التي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في الحادثة القيادي عبدالرحيم المسماري «ليبي الجنسية»، والمقبوض عليه تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية. كما استمعت المحكمة إلى المرافعة فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان. أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس (الأربعاء)، بحبس 48 متهما من كوادر اللجان النوعية لجماعة «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بمحاولة إحياء التنظيم الإرهابي وإثارة الفوضى. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكوين تنظيم إرهابي مسلح. ونظرت المحكمة العسكرية أمس ثاني جلسات محاكمة المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية، التي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في الحادثة القيادي عبدالرحيم المسماري «ليبي الجنسية»، والمقبوض عليه تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية. كما استمعت المحكمة إلى المرافعة فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان. ونسبت تحقيقات النيابة لـ«حسم» ارتكاب 17 واقعة إرهابية، استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة.



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