حصيلة انهيار سد منجمي بالبرازيل ترتفع إلى 150 قتيلا

اسماء السيد - ريو دي جانيرو: ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منجم في برومادينيو بجنوب شرق البرازيل الاربعاء الى 150 قتيلا و182 مفقودا، كما أعلنت السلطات.

وفي اليوم الثالث عشر من عمليات البحث قال عناصر الاطفاء في ولاية ميناس جيرايس إنه تم التعرف على هويات 134 من القتلى ال 150.

ومعظم الضحايا من عمال المنجم التابع لشركة فالي، وكان كثيرون منهم يتناولون طعام الغداء في مطعم الشركة الذي كان أحد أول المرافق التي طاولتها الكارثة.

وإضافة الى الخسائر البشرية، ثمة شكوك في وقوع اضرار بيئية بسبب تلوث مجرى نهر باراوبيبا الذي تلونت مياهه بالبني.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضرّرت العام 2015 جرّاء انهيار سدّ منجميّ آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، أسفر يومها عن 19 قتيلاً وتسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في البلاد.