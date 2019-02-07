شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول يطالب بتشكيل لجنة حكومية لتحديد سعر توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب محمد الغول، تشكيل لجنة محايزة من وزراء التموين، الزراعة، الاستثمار، والصناعة، وممثلين عن مجلس النواب من لجنتى الزراعة والصناعة، تكون معنية بتحديد سعر توريد محصول قصب السكر، سعرا عادلا بما يضمن وضع هامش ربح للفلاح ولشركات السكر ويضمن عدم تحريك الأسعار فى الأسواق.

وأشار الغول لـ"الخليج 365"، أن قصب السكر محصول متداخل فى العديد من الصناعات التكميلية تصل لـ22 صناعة، ولهذا يصعب تحديد سعره دون مراعاة كافة هذه الصناعات جميعها وذلك لن يكون سوى من خلال تشكيل لجنة محايدة تعكف على دراسة تكاليف الانتاج الفعلية والصناعات التكميلية الناتجة عن هذا المحصول وبناء عليه يتم وضع سعر التوريد متضمنا هامش ربح للفلاح ولشركة قصب السكر فى نفس الوقت.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، رحب بالمقترح من حيث المبدأ وطلب منه عرض آليات تحديد سعر التوريد بما يضمن عدم خسارة المزارعين وفى نفس الوقت تحقيق مكاسب للشركة ولا يؤثر على سعر المنتج فى الأسواق.