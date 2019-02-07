المتحدث باسم قوات صنعاء: التحالف يواصل خروقاته في الحديدة

أكد المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ في ​صنعاء​ العميد يحيى سريع أن "​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ و​القوات​ الموالية له ارتكبوا خلال الـ48 ساعة الماضية 172 خرقا لاتفاق ​إطلاق النار​ في ​الحديدة​، من خلال استهداف المدنيين ومواقع قوات صنعاء".

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان، أن "خروقات التحالف في الحديدة توزعت بين إطلاق 71 ​قذيفة​ و69 عملية ​إطلاق نار​ من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، و23 عملية تعزيزات وتحركات ومحاولات تسلل على جنوب غرب قرية الشعب غرب حيس".

وأوضح سريع أن "طيران التحالف الحربي والاستطلاعي حلق بشكل مكثف فوق أجواء مدينة الحديدة والمديريات".

واتهم سريع التحالف "بتجاهل القرارات الأممية وجهود ​المجتمع الدولي​ لإحلال السلام في اليمن، من خلال مواصلة خروقاته".