أهم التصريحات في 24 ساعة: مكان خاص في جهنم لمؤيدي "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المتوقع إعلان القضاء على داعش في سوريا بشكل نهائي خلال أسبوع، فيما صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن هناك مكان خاص في جهنم لمن اقترحوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمله في أن تفرز الانتخابات الإسرائيلية من يؤمن بالسلام.

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