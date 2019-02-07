قتيل وجريح في إطلاق نار قرب بنك في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - امستردام (هولندا) - (د ب ا)

قتل شخص واصيب اخر في اطلاق نار من جانب الشرطة الهولندية اليوم الأربعاء على رجل كان يتجول بسلاح ناري قرب بنك نيديرلاندسشي في أمستردام.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي تيلجراف"، الهولندية أن الشرطة اطلقت النار على الرجل المسلح فأصابته ، غير أنه توفى متأثرا بجراحه، كما اصيب أحد المارة .

واضاف أنه تم إغلاق الشارع المؤدي إلى بنك نيديرلاندسشي، بعد سماع إطلاق اعيرة نارية .

وتابع الموقع أن فريق الباحثين في مجال الطب الشرعي يقوم حاليا بمعاينة مكان الحادث .

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الشرطة إنه في مساء اليوم الأربعاء، هدد رجل يحملا سلاحا ناريا المارة على الطريق العام باستخدام هذا السلاح.

وأضاف أن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة، وبعد ذلك ركض الرجل باتجاه عناصر الشرطة.

وتابع المتحدث باسم الشرطة "ربما أطلق المسلح النار مما أُجبر رجال الشرطة على الرد عليه. وفي النهاية أصيب الرجل وتوفي متأثرا بجراحه بعد ذلك بفترة وجيزة.

وقالت الشرطة أن كل السيناريوهات مفتوحة حول دوافع الرجل المسلح. وما إذا كان لديه أي علاقة مع بنك بنك نيديرلاندسشي لايزال قيد التحقيق.