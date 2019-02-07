"فتح" ترفض مقترحا مصريا لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت حركة "فتح" مقترحا مصريا لعقد لقاء يجمع خمسة فصائل فلسطينية في القاهرة، للتشاور حول قضية المصالحة بين "فتح" و"حماس"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مصر اقترحت عقد لقاء يجمع ممثلين عن حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين، الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن يسبق لقاء الفصائل المرتقب في العاصمة الروسية موسكو، في 11 شباط/ فبراير الجاري.

وأضافت المصادر أن "فتح" ترفض أي لقاءات مع "حماس" في مصر، لكون "فتح" وقعت اتفاقا سابقا مع "حماس" في القاهرة ولم ينجح. وزادت بأن "فتح" تدخلت لدى المخابرات المصرية لإلغاء اللقاء.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، في وقت سابق الأربعاء، إن حركته تلقت دعوة مصرية رسمية، لحضور لقاء يجمع الفصائل في القاهرة، لبحث "مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأوضح بدران أن "حماس" ترحب بالدعوة المصرية، وتترقب الترتيبات المتعلقة باللقاء.

ولم يصدر عن مصر ولا بقية الفصائل الفلسطينية، ولاسيما "فتح"، تعليق حيال ما أعلنه بدران.