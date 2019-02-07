"واتساب" تطور تقنية لرصد الحسابات الوهمية مع اقتراب الانتخابات بالهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، اليوم الأربعاء، أنها طورت ذكاء اصطناعي يستطيع رصد الحسابات الوهمية التي تعمل على نشر الأخبار الكاذبة من خلال منصته، وحذفها تلقائيا.

وقالت إدارة التطبيق المملوك لـ"فيسبوك"، إن هذه التقنية تحذف مليوني حساب شهريا، تحسبا من استخدام التطبيق بطرق مسيئة، كما حصل العام الماضي في الهند، عندما أدى انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة على المنصة إلى عمليات قتل جماعي.

وتأتي هذه الأنباء، في ورقة نشرتها إدارة "واتساب" من أجل "وقف الإساءة"، أُطلقت بشكل أساسي في الهند التي تُعتبر أكبر سوق لها، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأكبر بالعالم.

ويستخدم أكثر من 200 مليون شخص في الهند تطبيق التراسل الذي انتقدته الحكومة بشكل كبير لدوره في حوالي 30 عملية قتل جماعي ارتُكبت بحق المسلمين، نتجت عن شائعات انتشرت في التطبيق.

وحثت الإدارة مستخدمي تطبيقها على الإبلاغ عن الحسابات الوهمية، لمساعدة الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على التخلص من الحسابات التي يبدو أنها تحاول إرسال رسائل بالجملة.

وأعلنت أن تقنية تحديد الحسابات المزيفة، ساهمت في حذف أكثر من 6 ملايين حساب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وترصد أنظمة المراقبة في "واتساب"، السلوك الذي تعتبره مشبوها، كالتسجيلات ضخمة العدد لحسابات مشابهة، والتي يقوم مستخدموها بإرسال عددا كبيرا من الرسائل خلال وقت قصير نسبيا.

وحذرت "واتساب" الأحزاب السياسية في الهند من احتمال حذف حسابات المنتمين إليها، في حال استخدموا التطبيق بطرق ملتوية للحصول على عدد أكبر من الأصوات.