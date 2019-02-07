قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعين جنوب قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، موقعين على الأقل جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ محلي تجاه موقع صوفا الإسرائيلي.

وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية"، إن دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 3 قذائف مدفعية تجاه موقعين لقوات الضبط الميداني شرق بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكر المصدر أن القصف جاء بشكل متتابع على مدار نحو ساعة بدءا من الساعة 9:30 مساء بتوقيت القدس، وتخلل ذلك إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة وسط تحليق للطائرات الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي المحاذي لجنوب قطاع غزة قبل الإعلان عن سقوط قذيفة أطلقت من القطاع، وفق الناطق الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات في ظل غضب فلسطيني بعد الإعلان عن استشهاد الأسير فارس بارود (51 عاما) أقدم أسير فلسطيني من غزة بعد 28 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال؛ بسبب الإهمال الطبي، وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.