المشنوق سلّم الحسن وزارة الداخلية: فخر للبنانيين واللبنانيات

وزيرة الداخلية ريا الحسن خلال تسلمها الوزارة من الوزير نهاد المشنوق امس -(محمود الطويل)

أكد وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق ان تداول السلطة هو جوهر الديموقراطية. وقال في كلمة له خلال تسليمه وزارة الداخلية للوزيرة ريا الحسن أقف هنا لأسلم الوزارة الى الصديقة المترفعة ريا الحسن التي هي فخر للبنانيين وللبنانيات، وهي السيدة اللبنانية الأولى التي تتسلم وزارتين سياديتين ولن تكون إلا على قدر احترام اللبنانيين لها.

وأضاف: رئيس الحكومة سعد الحريري اختار تعييني وزيرا للداخلية في حكومتين وأعبر له عن عميق امتناني، وعدت بأن أكون وزيرا لكل لبنان دون المساومة على ثوابتي السياسية واليوم أخرج من الوزارة بضمير مرتاح.

وختم: تقصيرنا في البقاع كان بسبب السلاح الموجود خارج الدولة وتوصيتي الوحيدة هي تحقيق العفو العام.

أما وزيرة الداخلية ريا الحسن فقالت بعد تسلمها الوزارة إن وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن وهو تحد لي كأول وزيرة داخلية لأثبت قدرة المرأة.

وأشارت الى ان الوضع الأمني وصل لمرحلة كبيرة من الاستقرار. وأكدت في موضوع السير انه سيكون هناك تشديد في تطبيق القانون الذي أصبح ضرورة ملحة وستكمل ما بدأته من إزالة العوائق والجدران الاسمنتية على الطرقات لتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام.

وقالت: سنطبق القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة وعلى كل امرأة أن تعرف أن كل مخفر في كل ضيعة في لبنان مسؤول عن حمايتها، وأن الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.