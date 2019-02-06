كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" في أشكول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، "قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في منطقة بجانب مدينة إشكول المحاذية للحدود مع شمال قطاع غزة.
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مدينة أشكول، وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأن ذلك "تسبب بحالة من الذعر في صفوف المواطنين، وأن قوات كبيرة من جيش الدفاع انتشرت في المكان وتقوم بأعمال بحث وتفتيش".
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