المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" في أشكول

قال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، "قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".

من جانبها، لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات في المكان الذي استهدفته المدفعية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في منطقة بجانب مدينة إشكول المحاذية للحدود مع شمال قطاع غزة.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مدينة أشكول، وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأن ذلك "تسبب بحالة من الذعر في صفوف المواطنين، وأن قوات كبيرة من جيش الدفاع انتشرت في المكان وتقوم بأعمال بحث وتفتيش".