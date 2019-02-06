كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: تم تفكيك "داعش" بالكامل في العراق وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوقع الرئيس الأمريكي استعادة 100% من الأراضي التي يسيطر عليها داعش الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن بقايا التنظيم قد تكون خطيرة، مؤكداً أن قوات التحالف ستواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة.
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