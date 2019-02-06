كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الهولندية تطلق النار على شخص قرب بنك في أمستردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة الهولندية النار على شخص قرب بنك نيديرلاندسشي في أمستردام، ووفقا للشهود قد سمع إطلاق نحو عشرين طلقة، ومازال السبب مجهولا حتى اللحظة.

وذكر الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندي "دي تيلجراف"، أنه "هناك الكثير من رجال الشرطة. وتم إغلاق الشارع المؤدي إلى بنك نيديرلاندسشي، بعد سماع إطلاق حوالي عشرون رصاصة، وأكدت الشرطة أنها أصابت شخص بالقرب من البنك."

وأضاف الخبر، "ليس هناك معلومات حتى الآن عن ملابسات الحادث، وقد تم تعطيل حركة الترام في المنطقة."