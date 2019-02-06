كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد إطلاق الصواريخ من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة، مساء الأربعاء، في منطقة المجلس الإقليمي الإسرائيلي بأشكول المحاذي لقطاع غزة.

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن "صاروخاً أُطلق من جنوب قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في أشكول، دون أن يوقع أي إصابات أو أضرار".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه⁩ "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي ⁧أشكول، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ⁧غزة باتجاه⁧ إسرائيل".

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال مرصداً عسكرياً تابعاً لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قرب معبر صوفا جنوب قطاع غزة، كما فتحت الدبابات الإسرائيلية نيران الأسلحة الثقيلة صوب منازل المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

يذكر أن صاروخاً فلسطينياً سقط، في وقت سابق من مساء أمس، داخل قطاع غزة بعد فشل إطلاقه صوب إحدى البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "صاروخاً سقط بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث كان الصاروخ باتجاه معبر صوفا الإسرائيلي شرقي المدينة"، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الذي جاء بالتزامن مع حوارات تجريها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، لبحث ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل.