المغرب في مناورات عسكرية إفريقية

كشفت السفارة الأمريكية في العاصمة السنغالية، دكار، قرب انطلاق مناورات عسكرية تضم عددا من الدول الإفريقية، من بينها المغرب.

وقالت السفارة، عبر موقعها الرسمي، إن أكثر من ألفي عسكري، قادمين من دول إفريقية وأخرى غربية، سيشاركون في مناورات Flintlock بين 18 فبراير الجاري وفاتح مارس المقبل.

وستوزع هذه المناورات بين دولتين إفريقيتين، هما كل من موريتانيا وبوركينافاسو.

وبدأ العمل بهذه العملية، التي تشرف عليها القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي أفريكوم، منذ العام 2005، وتتميّز بتركيزها على وحدات العمليات الخاصة في الجيوش، إلى جانب قوات حفظ النظام.