كأس الدولة: خسارة قاسية تقضي على آمال أبناء سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق اتحاد أبناء سخنين بخسارة قاسية على يد مكابي تل أبيب بأربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الدولة.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة على استاد "توتو" في عكا بسبب العقوبة التي فرضت عليه في أعقاب الأحداث في استاد "الدوحة" بعد مباراته أمام مكابي بيتح تيكفا بالدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بثلاثية نظيفة أحرزها في الدقائق 12 و29 و41.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 تلقت شباك مرمى اتحاد أبناء سخنين هدفا رابعا، وفي الدقيقة 75 جاء هدفه الوحيد عن طريق الوافد الجديد إبراهيم شايبول لالي.

وبهذه الخسارة قضى الفريق الخصم على آمال أبناء سخنين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على كأس الدولة.

هذا، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد "نتانيا" يوم 26 من الشهر الجاري.

وتتجه أنظار الفريق السخنيني نحو التركيز في الدوري في ظل بحثه عن الهروب من قاع اللائحة الملتهب وتفادي الهبوط من الدرجة العليا، علمًا أنه يحتل المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وسيحل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا بمباراته المقبلة ضيفا على متذيل ترتيب لائحة الدوري، النادي الرياضي أشدود، يوم 16 من الشهر الجاري.