شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هولندا.. إصابة مسلح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قرب البنك المركزي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:59 مساءً, 6 فبراير 2019 م المناطق_وكالات ذكرت الشرطة الهولندية أنها أصابت رجلا بالرصاص في شارع قرب البنك المركزي في أمستردام اليوم الأربعاء. ونشرت قناة تلفزيونية هولندية صورا لسيارات إسعاف في المكان ونقلت عن شهود عيان قولهم إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة رجل إصابة أفقدته القدرة على الحركة.

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