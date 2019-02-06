شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص.. فوضى في سان بطرسبورغ بسبب الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

بذلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، ما بوسعها لتلافي الآثار المأسوية أحيانا على السكان لتساقط كميات قياسية من الثلوج منذ بداية العام في سان بطرسبورغ، إذ قضى رجل تحت كتلة جليد.

وصرح سيرغي شارلاييف المسؤول في إدارة المدينة: "الوضع معقد.. الثلوج تتساقط كل يوم.. هناك توتر بين السكان ونحن نبذل ما بوسعنا".

وغطت الثلوج تماما أرصفة ثاني أكبر مدن روسيا ما يجعل التنقل سيرا او بالسيارة أشبه بكابوس. وفاقت كميات الثلج التي تساقطت في يناير 2018 بأكثر من مرتين الكميات المعتادة، بحسب جهاز الرصد الجوي المحلي.

وقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما، أمس الثلاثاء، في وسط المدينة بعدما وقعت عليه كتلة جليد من احد السقوف.