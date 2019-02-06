صحار.. مركز سياسي وفكري واقتصادي

لا تُذكر المدن العمانية إلا وتُذكر صحار باعتبارها واحدة من أهم المدن التي تمتاز بذاكرة تاريخية عريقة وحاضر مشرق شاهد على ازدهار عُمان في عهدها الحديث. وتحضر صحار في الذاكرة وفي الحاضر باعتبارها مركزا سياسيا وفكريا وحضاريا ومركزا اقتصاديا وسوقا من أسواق العرب منذ العصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام، وكانت سوق صحار الشهيرة التي ورد ذكرها في كتب العرب وفي أشعارهم تقام في أول يوم من شهر رجب وتستمر خمسة أيام.

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